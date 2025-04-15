Бывший зам Шойгу попал на допрос по уголовному делу

«В период расследования уголовного дела в отношении Иванова и [его экс-подчиненного Антона] Филатова следственным органом был допрошен свидетель Дмитрий Булгаков», — следует из документов. Детали допроса Булгакова в рамках предварительного следствия, а также конкретные свидетельские показания, которые он предоставил по делу своего бывшего коллеги в материалах дела не раскрыты.