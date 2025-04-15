Заражение малолетнего мальчика гепатитом в больнице расследуют в Приморье

Историю мальчика описывало издание «Новости VL.ru». В феврале 2025 года мальчик был госпитализирован в Находкинскую городскую больницу с разрывом почки после падения с дерева. Почку ему сохранили, после операции и переливания крови ребёнка доставили во Владивосток, где в урологическом отделении Краевой детской клинической больницы № 1 он месяц находился на восстановительном лечении. Его выписали в удовлетворительном состоянии, мальчик вернулся к родным в Партизанск, но через неделю ему стало плохо. Его опять отправили за медицинской помощью во Владивосток, где консилиум врачей поставил малолетнему пациенту серьёзный диагноз — острый гепатит С.
Мальчик находился на лечении в инфекционном отделении Владивостокской краевой больницы № 2, сейчас продолжает терапию дома. А прокуратура, следователи и привлечённые прокуратурой эксперты Роспотребнадзора и Росздравнадзора выясняют, в какой из больниц ребёнка могли заразить гепатитом. Действиям медиков будет дана уголовно-правовая оценка, будет принят соответствующий комплекс мер прокурорского реагирования.
Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела у главы управления СК РФ по Приморскому краю Эдуарда Трубчика.
Тем временем массовое заражение вирусными гепатитами пациентов краевого онкологического диспансера расследуется на Камчатке. К расследованию привлекли врачей из Москвы, столичные эксперты дадут экспертную оценку качеству организации медицинской помощи в регионе.