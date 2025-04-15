Заражение малолетнего мальчика гепатитом в больнице расследуют в Приморье

Историю мальчика описывало издание «Новости VL.ru». В феврале 2025 года мальчик был госпитализирован в Находкинскую городскую больницу с разрывом почки после падения с дерева. Почку ему сохранили, после операции и переливания крови ребёнка доставили во Владивосток, где в урологическом отделении Краевой детской клинической больницы № 1 он месяц находился на восстановительном лечении. Его выписали в удовлетворительном состоянии, мальчик вернулся к родным в Партизанск, но через неделю ему стало плохо. Его опять отправили за медицинской помощью во Владивосток, где консилиум врачей поставил малолетнему пациенту серьёзный диагноз — острый гепатит С.