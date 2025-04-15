Жителей Владивостока предупредили об отключениях холодной воды из-за аварийного ремонта

В среду, 16 апреля, холодную воду отключат из-за аварийного ремонта. ХВС не будет с 9:00 до 20:00 в домах на улицах Бурачка, 8, 10, Олега Кошевого, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, Терешковой, 18, 20, 22, 24, 26.