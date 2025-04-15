Жителей Владивостока предупредили об отключениях холодной воды из-за аварийного ремонта

Жителей и гостей Владивостока предупредили о временном отключении холодной воды. По информации пресс-службы «Примводоканала», ХВС будет отсутствовать 16, 17 и 21 апреля.
В среду, 16 апреля, холодную воду отключат из-за аварийного ремонта. ХВС не будет с 9:00 до 20:00 в домах на улицах Бурачка, 8, 10, Олега Кошевого, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, Терешковой, 18, 20, 22, 24, 26.
На следующие сутки, 17 числа, с 9:00 до 18:00 отключения ожидаются на Русской в домах под номерами 67/2, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 87. Причина отключений — плановый ремонт.
Также из-за планового ремонта холодную воду с 9:00 до 15:00 перекроют на проспекте 100-летия Владивостока, 52 В, 54, 54а, 56, 60, 62, 62 В, 64, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74, 103, 103б, и Иртышской, 2, 4, 6а.