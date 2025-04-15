Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ снизилась в РФ за неделю на 9%

В России продолжается устойчивое снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, на 15-й неделе количество заболевших снизилось на 9% и составило около 703 тысяч человек. Также на 16,5% уменьшилось число госпитализаций по причине респираторных инфекций.
Специалисты отмечают, что позиции гриппа среди вирусов постепенно ослабевают: на его долю приходится 46% всех положительных результатов на респираторные заболевания. В то же время наблюдается рост доли других вирусов — в частности, риновирусов и респираторно-синцитиального вируса (РС-вируса), которые становятся преобладающими среди негриппозных инфекций.
Кроме того, в стране продолжается спад заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю зарегистрировано около двух тысяч новых случаев, что на 12% меньше по сравнению с предыдущей. Снижение фиксируется во всех возрастных группах, а уровень тестирования на коронавирус остаётся стабильным и соответствует показателям предыдущей недели.
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