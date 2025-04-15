Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ снизилась в РФ за неделю на 9%

Кроме того, в стране продолжается спад заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю зарегистрировано около двух тысяч новых случаев, что на 12% меньше по сравнению с предыдущей. Снижение фиксируется во всех возрастных группах, а уровень тестирования на коронавирус остаётся стабильным и соответствует показателям предыдущей недели.