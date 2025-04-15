Ускоренную регистрацию недвижимости ввели в Хабаровском крае

Оформить документы на квартиру или ипотеку стало быстрее. В Хабаровском крае начали действовать новые правила, упрощающие процедуру регистрации недвижимости. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С 1 января жители Хабаровского края могут воспользоваться услугой ускоренной регистрации недвижимости. Нововведение действует на основании закона № 207-ФЗ. Теперь, по желанию заявителя, регистрация права собственности или ипотеки проводится за один рабочий день.
Услуга платная — госпошлина выше стандартной. Чтобы воспользоваться этой опцией, нужно отметить это в заявлении.
«За данную процедуру взимается повышенная пошлина, при этом опция предоставляется исключительно по инициативе заявителя», — рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Александр Мирошниченко.
Подать документы можно как в МФЦ, так и онлайн на сайте Росреестра. Оказание услуги в ускоренном порядке не скажется на сроках оказания услуг, предоставляемых в обычном порядке.