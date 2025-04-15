Кардиолог объяснила, почему не стоит полностью заменять бытовую активность занятиями в спортзале

Даже простые действия вроде уборки, готовки и хождения по дому — важная часть заботы о здоровье. Такой повседневной активности часто не хватает тем, кто весь день проводит за компьютером, а потом компенсирует это тренировкой в зале. Об этом KP.RU рассказала автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт», кардиолог Наталья Гаврилюк.
— К нетренировочной активности относится все, на что мы в повседневной жизни тратим энергию. То есть перемещение по дому, смена позы во время работы, ходьба на короткие дистанции, приготовление пищи, мелкие бытовые дела. На эти мелочи уходит до ⅓ энергии в день. Доказано, что даже ежедневные тренировки менее эффективны при низком уровне нетренировочной активности, — объяснила медик.
Врач советует раз в час вставать и немного разминаться, а еще — попробовать работать стоя хотя бы по полчаса в день. А если во время мытья посуды немного пританцовывать, а потом пройтись в парк — это уже настоящая забота о теле и сердце.
Чем разнообразнее будут ваши движения в течение дня — тем лучше. А превратить домашние дела в полноценную тренировку помогут компактные спортивные аксессуары, которые легко использовать даже в небольшой квартире.