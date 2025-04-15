«Радиостанция Судного дня» передала сразу четыре сообщения за один день

Военную станцию УВБ-76, которая начала вещание в 1975 году, прозвали «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», потому что в эфире постоянно звучит короткий тональный сигнал, через который иногда можно услышать людские голоса. Как правило, это набор бессмысленных слов и фраз, но периодически на этой радиоволне звучат гимн СССР, музыка из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», песня Shaman «Я — русский» и другое.