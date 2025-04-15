Россияне стали получать фейковые письма от «Госуслуг»

До этого в МВД рассказали о схеме похищения денег граждан через зеркальные сайты настоящих магазинов. При покупке на таких ресурсах покупатель получит либо бракованный товар, либо пустую коробку. Кроме того, злоумышленники получают доступ к персональным данным покупателя, в том числе к реквизитам их банковских карт.