Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае проверят строительство дамбы на нерестовой протоке Амура

Объект перекрыл протоку Малышевскую — началась природоохранная проверка.

Источник: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по информации СМИ о строительстве дамбы на нерестовой протоке Малышевской, сообщает телеграм-канал Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, министерство природных ресурсов Хабаровского края выдало разрешение ООО «Нефть-газ» на пользование этим водным объектом для прокладки трубопровода.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям компании и контролирующих органов. В первую очередь — соблюдению условий использования водного объекта, требованиям к охране водных биоресурсов и окружающей среды. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.