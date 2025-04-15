В Хабаровском крае проверят строительство дамбы на нерестовой протоке Амура

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям компании и контролирующих органов. В первую очередь — соблюдению условий использования водного объекта, требованиям к охране водных биоресурсов и окружающей среды. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.