В Хабаровском крае проверят строительство дамбы на нерестовой протоке Амура

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по информации СМИ о строительстве дамбы на нерестовой протоке Малышевской, сообщает телеграм-канал Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, министерство природных ресурсов Хабаровского края выдало разрешение ООО «Нефть-газ» на пользование этим водным объектом для прокладки трубопровода.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям компании и контролирующих органов. В первую очередь — соблюдению условий использования водного объекта, требованиям к охране водных биоресурсов и окружающей среды. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.