Россиянам напомнили, кого коснётся ограничение на снятие наличных с 1 сентября

«Обычно под воздействием таких методов человек находится в состоянии стресса из-за давления несуществующих угроз (“надо спасать средства”, “нужна помощь в операции по поимке мошенника” и т.п.). Но при этом с правовой точки зрения он совершает все эти навязанные операции в “уме и здравии”, — сказал Мехтиев. Соответственно, банки будут внимательнее следить за нетипичными операциями.