Россиянам напомнили, кого коснётся ограничение на снятие наличных с 1 сентября

Согласно новому законодательству, если банк заметит несанкционированные операции, он на 48 часов ограничит доступ к счёту. Также вводится лимит на снятие наличных — не более 50 тысяч рублей в сутки. Для тех, чьи счета значатся в базе ЦБ как использованные мошенниками, лимит будет составлять 100 тысяч рублей в месяц.
Мехтиев отметил, что в первую очередь это затронет людей, чьи действия могут быть расценены как мошеннические, например, так называемых дропперов. По его мнению, такие меры помогут сократить потери, связанные с социальной инженерией.
«Обычно под воздействием таких методов человек находится в состоянии стресса из-за давления несуществующих угроз (“надо спасать средства”, “нужна помощь в операции по поимке мошенника” и т.п.). Но при этом с правовой точки зрения он совершает все эти навязанные операции в “уме и здравии”, — сказал Мехтиев. Соответственно, банки будут внимательнее следить за нетипичными операциями.
Напомним, в России приняли поправки к Федеральному закону № 41-ФЗ, которые ограничат снятие наличных для конкретных граждан, если есть подозрения в мошеннических действиях. Также сообщалось, что в РФ разработали систему, которая должна помочь клиентам защититься от злоумышленников, предлагающих «спасти» деньги путём перевода на «безопасный» счёт.