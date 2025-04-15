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Силы ПВО сбили БПЛА над Воронежской областью

Губернатор Гусев уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Источник: Аргументы и факты

Российские военные сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Воронежской областью, сообщил 15 апреля глава региона Александр Гусев.

Вражеский дрон обнаружили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор в своём Telegram-канале.

Гусев также написал, что угроза атаки БПЛА в области сохраняется.

Напомним, 14 апреля ВСУ попытались атаковать дронами Орловскую область. Силы ПВО сбили 10 вражеских беспилотников. Никто не пострадал. Вместе с тем в Дмитровском районе области несколько жилых домов получили незначительные повреждения.