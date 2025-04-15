Адвокат рассказал об указаниях кураторов с Украины для исполнителей теракта в «Крокусе»

Кураторы из Украины дали указания исполнителям теракта в «Крокусе» ехать к ним в страну.
После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года его четверо исполнителей должны были оперативно уехать на Украину. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов, отметив, что подобное указание злоумышленникам дали украинские кураторы.
«После нападения на концертный зал всем четверым дали инструкцию срочно следовать на Украину», — заявил Власов. Его слова передает ТАСС.
Адвокат отметил, что никаких деталей о долгосрочных планах кураторы с исполнителями теракта не обсуждали. Так, организаторы предоставляли злоумышленникам информацию только по мере необходимости, ограничиваясь следующим шагом. Более того, обвиняемым не сообщалось о возможности получения гражданства или переезда в другую страну после прибытия на Украину, им просто дали указания добраться до территории страны.
Ранее Олег Власов сообщил, что исполнители теракта в «Крокусе», согласно итогам экспертизы, были вменяемые. В связи с этим они будут нести полную юридическую ответственность за свои действия.