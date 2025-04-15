Адвокат рассказал об указаниях кураторов с Украины для исполнителей теракта в «Крокусе»

Адвокат отметил, что никаких деталей о долгосрочных планах кураторы с исполнителями теракта не обсуждали. Так, организаторы предоставляли злоумышленникам информацию только по мере необходимости, ограничиваясь следующим шагом. Более того, обвиняемым не сообщалось о возможности получения гражданства или переезда в другую страну после прибытия на Украину, им просто дали указания добраться до территории страны.