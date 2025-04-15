В Мексике родился первый в мире ребенок, зачатый с помощью роботов с ИИ

Эмбрион был создан с помощью процесса, называемого интрацитоплазматической инъекцией сперматозоида (ИКСИ), разновидности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которая существует с 1990-х годов. При обычном ЭКО яйцеклетку помещают в чашку Петри среди тысяч сперматозоидов, в то время как ИКСИ предполагает введение одной сперматозоидной клетки непосредственно в яйцеклетку. Последний метод полезен в случае мужского бесплодия, при котором сперматозоидам может быть трудно добраться до яйцеклетки без посторонней помощи.
Процедура была выполнена с помощью машин в Гвадалахаре, в то время как эмбриологи и инженеры в Хадсоне, штат Нью-Йорк, контролировали процесс, запуская каждый этап дистанционно. В результате эмбрион успешно имплантировался в матку женщины, что позволило 40-летней пациентке выносить беременность.
Технология, автоматизирующая процесс, была разработана командой Conceivable Life Sciences, биотехнологической компании в сфере репродуктивной медицины со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Команда создала систему, которая может выполнять 23 этапа ИКСИ: от выбора оптимальной спермы до введения ее в яйцеклетку и выбора наиболее жизнеспособных эмбрионов. Система не автоматизирует процесс сбора спермы или яйцеклеток, а также процесс переноса эмбриона в матку.
Автоматизированная система Conceivable использует алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) для выбора оптимальной спермы для введения в яйцеклетку на основе формы сперматозоидов. Затем второй алгоритм ИИ определяет наиболее жизнеспособные эмбрионы, оценивая внешний вид их хромосом и их способность имплантироваться в стенку матки.
Проникновение сперматозоида в яйцеклетку не гарантирует оплодотворение ни при обычном ЭКО, ни при ИКСИ, но это, безусловно, ключевой этап. После этого оплодотворенная яйцеклетка вводится врачом в матку и должна имплантироваться, чтобы наступила беременность.
Автоматизированный процесс ИКСИ занимает больше времени по сравнению с ручным процессом. Автоматизированной системе в среднем требуется 9 минут 56 секунд на одну яйцеклетку, в то время как при ручном процессе в среднем на нее уходит 1 минута 22 секунды.
Конечная цель ученых — добиться большей автоматизации" ИКСИ, однако человек всегда будет участвовать в этом процессе. Например, эмбриологи будут следить за процессом, чтобы убедиться, что каждый этап проходит по плану, а инженеры будут следить за исправностью оборудования. В идеале эта инновация снизит затраты, улучшит доступ и позволит большему числу семей испытать радость от рождения детей.
В конце 2024 года компания Gameto объявила о значительном достижении в области репродуктивной медицины, позволяющем добиться созревания яйцеклеток в лабораторных условиях.