В Мексике родился первый в мире ребенок, зачатый с помощью роботов с ИИ

Эмбрион был создан с помощью процесса, называемого интрацитоплазматической инъекцией сперматозоида (ИКСИ), разновидности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которая существует с 1990-х годов. При обычном ЭКО яйцеклетку помещают в чашку Петри среди тысяч сперматозоидов, в то время как ИКСИ предполагает введение одной сперматозоидной клетки непосредственно в яйцеклетку. Последний метод полезен в случае мужского бесплодия, при котором сперматозоидам может быть трудно добраться до яйцеклетки без посторонней помощи.