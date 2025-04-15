В ГД предложили дать семьям с детьми жилье на правах соцнайма

Миронов напомнил, что в рамках программы «Семейная ипотека» родители с маленькими детьми могут брать кредит под 6% годовых на покупку жилья в малых городах с населением до 50 тысяч человек и в населённых пунктах с низким объёмом строительства, и всего в рамках программы жилье можно приобрести в 901 городе, так как в этот список попали города практически из всех регионов РФ, за исключением столичных.