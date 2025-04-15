В ГД предложили дать семьям с детьми жилье на правах соцнайма

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением обеспечить семьи с детьми жильём на правах социального найма с последующей возможностью передачи в собственность, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Для решения демографической проблемы, стимулирования многодетности нужна государственная программа по строительству жилья, предоставляемого по социальному найму при рождении ребенка с возможностью последующего перехода данного жилья в собственность. Прошу Вас оценить данное предложение и дать ответ в установленные законом сроки», — сказано в обращении.
Как рассказал РИА Новости Миронов, для решения демографических проблем он предлагает запустить масштабную госпрограмму по строительству жилья для семей с детьми. По его словам, квартиры людям нужно передавать по соцнайму с возможностью последующего перехода в собственность граждан.
«Такая программа должна заменить “Семейную ипотеку”, которая, несмотря на льготные условия, не позволяет многим семьям улучшить свои жилищные условия», — сказал лидер СРЗП.
Миронов напомнил, что в рамках программы «Семейная ипотека» родители с маленькими детьми могут брать кредит под 6% годовых на покупку жилья в малых городах с населением до 50 тысяч человек и в населённых пунктах с низким объёмом строительства, и всего в рамках программы жилье можно приобрести в 901 городе, так как в этот список попали города практически из всех регионов РФ, за исключением столичных.
«Несмотря на льготные условия, мало кто может позволить себе купить подходящую квартиру с большим метражом, и об этом свидетельствуют данные Аналитического центра “Домклик”. В исследовании говорится, что четырёхкомнатную квартиру на льготных условиях по “Семейной ипотеке” покупает всего 2% участников программы, трёхкомнатную — 14%, двухкомнатную — 38%, однокомнатную квартиру — 45% участников программы. То есть на одно- и двухкомнатные квартиры приходится львиная доля кредитов по “Семейной ипотеке”, — отметил политик.
Депутат Госдумы добавил, что из-за высоких рыночных цен на недвижимость средняя стоимость приобретаемого в рамках программы жилья составляет 7,8 миллиона рублей, первоначальный взнос — 2,3 миллиона рублей, а ежемесячный взнос — 34,5 тысячи рублей, и подавляющее большинство граждан не могут потянуть такие расходы даже на льготных условиях.
Миронов считает, что выгоду от этой программы в первую очередь получают продавцы жилья и девелоперские фирмы, так как они продают небольшие квартиры по высокой цене, но после покупки такого жилья родители не решаются рожать ещё одного ребёнка.
«Демографическую проблему программа “Семейная ипотека” не решает, и поэтому для стимулирования рождаемости партия “Справедливая Россия — За правду” предлагает запустить госпрограмму строительства жилья, предоставлять его надо по соцнайму с возможностью последующего перехода квартиры в собственность граждан», — заключил он.