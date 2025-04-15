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Соцфонд: пенсионеры могут скорректировать стаж через «Госуслуги»

Получив такую заявку, специалисты Соцфонда помогут обратиться к работодателю, организации-правопреемнику, либо в архив.

Граждане России, получающие пенсию или планирующие её оформление, могут проверить сведения о своем трудовом стаже через портал госуслуг и при необходимости инициировать исправление ошибок, сообщили в Социальном фонде РФ.

В случае отсутствия данных о некоторых периодах занятости или обнаружения неточностей, рекомендуется обратиться к работодателю для уточнения информации либо передачи актуальных данных в Соцфонд. Подать соответствующий запрос можно онлайн через специальный сервис на портале госуслуг, предназначенный для корректировки сведений лицевого счёта.

После получения запроса специалисты фонда окажут помощь в обращении к работодателю, его правопреемнику или в архивные службы, если компания уже прекратила деятельность. Информацию о стаже, начисленных пенсионных коэффициентах и размере будущей пенсии можно найти в личном кабинете на портале, а сведения о пенсионных накоплениях доступны в уведомлениях, рассылаемых Соцфондом.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании со своими заместителями о переходе России к новой системе индексации страховых пенсий в 2026 году. По его словам, выплаты будут индексироваться дважды в год.