Пользователям «Госуслуг» стали приходить фейковые письма о попытках взлома

Ранее Минцифры сообщило, что при подозрении на мошенничество доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на «Госуслугах» будет закрыт на 72 часа. Доступ вернется автоматически, но при необходимости его можно восстановить раньше, обратившись в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС. Также при подозрении на взлом пользователю будут недоступны некоторые ресурсы, такие как сайты микрофинансовых организаций и мобильное приложение «Госключ», передает RT.