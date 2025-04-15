Пользователям «Госуслуг» стали приходить фейковые письма о попытках взлома

Мошенники рассылают фейковые письма о вломах аккаунта на «Госуслугах» и предлагают обратиться за помощью по поддельному номеру.
Россиянам стали приходить мошеннические электронные письма, якобы от сервиса «Госуслуг», предупреждающие о входе в их аккаунты с новых устройств. Об этом сообщают СМИ.
«Мы зафиксировали вход с нового устройства», — говорится в письме. Информацию приводит РИА Новости. В сообщениях также указывается, что был зафиксирован вход в аккаунт «Gos uslugi», что уже сигнализирует о подозрительной активности из-за ошибки в названии.
Кроме того, в письмах жертвам предлагается «срочно связаться» со службой поддержки через указанный в сообщении номер телефона, если пользователь не осуществлял вход. Однако номер является фальшивым.
Ранее Минцифры сообщило, что при подозрении на мошенничество доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на «Госуслугах» будет закрыт на 72 часа. Доступ вернется автоматически, но при необходимости его можно восстановить раньше, обратившись в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС. Также при подозрении на взлом пользователю будут недоступны некоторые ресурсы, такие как сайты микрофинансовых организаций и мобильное приложение «Госключ», передает RT.