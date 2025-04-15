На Дальнем Востоке подо льдом Бурейского водохранилища открыли «метановую бомбу»

Первая экспедиция на водохранилище была организована Институтом физики атмосферы РАН в рамках работы консорциума «РИТМ углерода» в апреле 2024 года. В марте-апреле 2025 года сотрудники института продолжили работы по оценке величины весеннего выброса с Бурейского водохранилища. Это относительно молодое водохранилище, его заполнение происходило в 2003—2009 годах. Оно интересно строением своего ложа, особенно после случившегося в 2018 году оползня, оказавшего влияние на рельеф водоема в средней его части. Зимне-весенний период этого года оказался аномальным как по погодным условиям, так и по водному режиму. Проведенные исследования показали, что совокупность этих факторов привела к аномальному скоплению метана в водной толще, отметили исследователи.