На Дальнем Востоке подо льдом Бурейского водохранилища открыли «метановую бомбу»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские исследователи обнаружили, что перед вскрытием льда в Бурейском водохранилище, расположенном в Амурской области и Хабаровском крае, находится колоссальный запас метана — как растворенного в воде, так и содержащегося во льду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе консорциума «Российские инновационные технологии мониторинга углерода» — «РИТМ углерода».
«Наблюдались многочисленные пузыри во льду, мощные пузырьковые потоки, буквально кипение воды после бурения лунок. Измеренные концентрации растворенного метана в воде достигали 3 тыс. мкл/л, что является колоссальным значением. Кроме метана также измерялись концентрации углекислого газа, содержание углерода, гидрологические и гидрохимические характеристики, отбирались пробы донных отложений и ледяные керны. Проводились обследования как всего водохранилища, так и основных притоков. Отобранный материал ждет камеральной обработки, но уже сейчас ясно, что результат будет интересным и крайне полезным», — заявила заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, эксперт группы «Латеральные потоки» консорциума «РИТМ углерода» Ирина Репина, чьи слова приводятся в сообщении.
Ученые отметили, что зимой поверхность пресноводных водоемов покрывается льдом, в связи с чем образующийся в донных отложениях метан не выходит в атмосферу, а скапливается в ледяном покрове и водной толще. Во время таяния льда этот метан высвобождается, и это явление называется весенним выбросом. Его вклад может составлять значимую часть годовой эмиссии метана с поверхности водоема. Эту гипотезу подтвердил анализ спутниковых данных, показавший значимые всплески концентрации метана в атмосфере при сходе льда.
Первая экспедиция на водохранилище была организована Институтом физики атмосферы РАН в рамках работы консорциума «РИТМ углерода» в апреле 2024 года. В марте-апреле 2025 года сотрудники института продолжили работы по оценке величины весеннего выброса с Бурейского водохранилища. Это относительно молодое водохранилище, его заполнение происходило в 2003—2009 годах. Оно интересно строением своего ложа, особенно после случившегося в 2018 году оползня, оказавшего влияние на рельеф водоема в средней его части. Зимне-весенний период этого года оказался аномальным как по погодным условиям, так и по водному режиму. Проведенные исследования показали, что совокупность этих факторов привела к аномальному скоплению метана в водной толще, отметили исследователи.
О консорциуме.
Научный консорциум «Российские инновационные технологии мониторинга углерода» — «РИТМ углерода» стал одним из шести научно-образовательных центров, созданных в России для исследования изменения климата. Шесть консорциумов работают над созданием российской системы климатического мониторинга. Проект курирует Минэкономразвития РФ. Консорциум «РИТМ углерода» изучает наземные экосистемы. В его состав вошли 19 научных центров и институтов РАН, три университета, а также Рослесинфорг (лесоучетное учреждение Рослесхоза). Головной организацией проекта «Углерод в экосистемах: мониторинг» определен Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук им. А. С. Исаева.