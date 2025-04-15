Каким пенсионерам в мае не выплатят пенсию

Об этом порталу PNZ рассказал юрист Сергей Петров, передает ИА DEITA.RU.
«Некоторые пенсионеры получат свои выплаты раньше — в апреле, но в мае они останутся без пенсии», — отметил эксперт.
Поскольку с 1 по 4 мая 2025 года будут праздничные дни, все социальные выплаты, которые должны поступить в начале месяца, будут произведены заранее.
По общему правилу, деньги перечисляются в последний рабочий день перед выходными или праздничными днями. В этом месяце таким днем станет 30 апреля.
«Пенсионеры, которые обычно получают пенсию на банковскую карту в начале месяца, смогут забрать свои деньги
Тем, кто получает выплаты через почту, рекомендуется заранее уточнить расписание работы своего почтового отделения в праздничные дни.
Также изменения коснутся тех россиян, кто получает пенсию с 8 по 11 число — им выплаты будут зачислены с 5 по 7 мая. С 12 мая выплаты пенсий и социальных пособий возобновятся в обычном режиме.