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Каким пенсионерам в мае не выплатят пенсию

В связи с приближающимися майскими праздниками ожидаются изменения в графике выплат пенсий и социальных пособий.

Источник: ДЕЙТА

Об этом порталу PNZ рассказал юрист Сергей Петров, передает ИА DEITA.RU.

«Некоторые пенсионеры получат свои выплаты раньше — в апреле, но в мае они останутся без пенсии», — отметил эксперт.

Поскольку с 1 по 4 мая 2025 года будут праздничные дни, все социальные выплаты, которые должны поступить в начале месяца, будут произведены заранее.

По общему правилу, деньги перечисляются в последний рабочий день перед выходными или праздничными днями. В этом месяце таким днем станет 30 апреля.

«Пенсионеры, которые обычно получают пенсию на банковскую карту в начале месяца, смогут забрать свои деньги 29—30 апреля», — добавил юрист.

Тем, кто получает выплаты через почту, рекомендуется заранее уточнить расписание работы своего почтового отделения в праздничные дни.

Также изменения коснутся тех россиян, кто получает пенсию с 8 по 11 число — им выплаты будут зачислены с 5 по 7 мая. С 12 мая выплаты пенсий и социальных пособий возобновятся в обычном режиме.