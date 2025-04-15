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Дороги в Хабаровске перекроют из-за работ на ключевых улицах

Сегодня начнётся фрезерование асфальта и движение будет затруднено.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в Хабаровске пройдут дорожные работы на нескольких ключевых улицах, — сообщает телеграм-канал Мэрия Хабаровска.

Специалисты будут выполнять фрезерование старого асфальтового покрытия. В связи с этим движение транспорта на участках может быть затруднено.

Работы запланированы на:

  • улице Запарина — от Ленина до Амурского бульвара;
  • улице Дзержинского — от Ленина до Амурского бульвара;
  • Матвеевском шоссе — в сторону Карла Маркса;
  • проспекте 60-летия Октября — от переулка Гаражного до улицы Машинистов;
  • развязке Ленинградская — Восточное шоссе.

Горожан просят заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда. Соблюдение правил движения и внимательность на дороге помогут избежать заторов и обеспечат безопасность всем участникам движения.