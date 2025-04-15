Дороги в Хабаровске перекроют из-за работ на ключевых улицах

Сегодня в Хабаровске пройдут дорожные работы на нескольких ключевых улицах, — сообщает телеграм-канал Мэрия Хабаровска.
Специалисты будут выполнять фрезерование старого асфальтового покрытия. В связи с этим движение транспорта на участках может быть затруднено.
Работы запланированы на:
- улице Запарина — от Ленина до Амурского бульвара;
- улице Дзержинского — от Ленина до Амурского бульвара;
- Матвеевском шоссе — в сторону Карла Маркса;
- проспекте 60-летия Октября — от переулка Гаражного до улицы Машинистов;
- развязке Ленинградская — Восточное шоссе.
Горожан просят заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда. Соблюдение правил движения и внимательность на дороге помогут избежать заторов и обеспечат безопасность всем участникам движения.