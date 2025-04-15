Правительство утвердило новую Стратегию действий в интересах пожилых

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство утвердило обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как напомнил глава правительства, президент России Владимир Путин указывал на необходимость обеспечить пожилым людям достойные условия для активного и здорового долголетия.
Именно таким ориентиром, отметил Мишустин, станет Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанная на пять лет до 2030 года.
«Она рассчитана до 2030 года, предполагает реализацию целого комплекса направлений для улучшения качества жизни людей», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.