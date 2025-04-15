Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство утвердило новую Стратегию действий в интересах пожилых

Правительство утвердило Стратегию действий в интересах пожилых до 2030 года.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство утвердило обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как напомнил глава правительства, президент России Владимир Путин указывал на необходимость обеспечить пожилым людям достойные условия для активного и здорового долголетия.

Именно таким ориентиром, отметил Мишустин, станет Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанная на пять лет до 2030 года.

«Она рассчитана до 2030 года, предполагает реализацию целого комплекса направлений для улучшения качества жизни людей», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.