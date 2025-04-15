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Середина апреля на Южном Урале выдастся прохладной

Во вторник, 15 апреля, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 751 мм рт. ст. +16°

Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов. Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +10 до +12 градусов. Ветер северо-западный, западный 6−11 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 15 апреля, у Георгия, Григория, Ефима, Поликарпа, Саввы, Тита.

Между прочим, 15 апреля 2025 года отмечают день Тита Ледолома. Согласно народным приметам, сегодня нужно нужно предаваться радости и петь песни. Дело в том, что это привлекает удачу, способствует исполнению желаний и помогает избавиться от житейских тягот.