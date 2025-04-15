Середина апреля на Южном Урале выдастся прохладной

Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов. Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +10 до +12 градусов. Ветер северо-западный, западный 6−11 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 15 апреля, у Георгия, Григория, Ефима, Поликарпа, Саввы, Тита.
Между прочим, 15 апреля 2025 года отмечают день Тита Ледолома. Согласно народным приметам, сегодня нужно нужно предаваться радости и петь песни. Дело в том, что это привлекает удачу, способствует исполнению желаний и помогает избавиться от житейских тягот.