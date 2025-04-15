Середина апреля на Южном Урале выдастся прохладной

Между прочим, 15 апреля 2025 года отмечают день Тита Ледолома. Согласно народным приметам, сегодня нужно нужно предаваться радости и петь песни. Дело в том, что это привлекает удачу, способствует исполнению желаний и помогает избавиться от житейских тягот.