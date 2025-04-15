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Демешин пообещал Хабаровскому краю свои глэмпинги и модули

Девять муниципалитетов края готовы принять туристов в комфортабельных лагерях.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае планируют активно развивать направление глэмпинга — установки комфортабельных туристических лагерей. По словам губернатора Антона Демешина, на эти проекты уже подали заявки девять муниципалитетов.

«Глэмпинг — это перспективное направление. Выпускать модули мы можем и должны у себя, на территории края», — подчеркнул Демешин в своем телеграм-канале.

Он поручил минпромторгу и минлесхозу края развернуть производство каркасных или деревянных конструкций для будущих парков. В планах рассмотреть возможность международного партнерства, но даже при частичном использовании китайских материалов производство развернется именно в Хабаровском крае.

Особый потенциал, по словам губернатора, есть у Большого Уссурийского острова — на его китайской части глэмпинг-парки в прошлом году посетили около 2 млн туристов.