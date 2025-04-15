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В Омске начали производить цитраты калия и магния

Инновационный проект запустили с целью импортозамещения.

Источник: Комсомольская правда

Омские разработчики создали собственную технологию синтеза цитратов калия и магния. Этап испытаний в лабаратории уже закончился, сейчас работу масштабируют. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Титан» 2 апреля.

«Цитраты калия и магния широко востребованы в различных отраслях промышленности, например, в пищевой, фармацевтической, а также в производстве косметических средств. Новый продукт компания планирует реализовывать на отечественном рынке», — говорится в сообщении.

В других регионах России цитраты калия и магния не производят, поэтому работа омского инжинирингового центра усилит развитие импортозамещения химической продукции.

Ранее «КП Омск» сообщил, что в начале 2025 года объем производства продуктов питания в регионе превысил 100%.