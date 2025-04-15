ВСУ атаковали Курск дронами «Лютый» и PD-2

Как ранее сообщили местные власти, при атаке на Курск погибла 85-летняя женщина и пострадали девять человек. Пожары возникли в трёх многоэтажных домах, кроме того, повреждены три частных домовладения. Один из беспилотников атаковал гараж скорой помощи, повреждены 11 автомобилей.