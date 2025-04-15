Таксистов Приморья ожидает расставание с правым рулём

Документ за подписью президента «Опоры России» Александра Калинина, с которым ознакомился «Интерфакс» (18+), был направлен главе думской фракции единороссов в начале апреля. В нем отмечается, что законопроект, принятый в первом чтении в январе 2024 года, в нынешней редакции предполагает, что с 1 октября 2025 года разрешение на работу в такси в РФ смогут получать только автомобили, выпущенные после 1 июля 2019 года — то есть с даты введения балльной оценки локализации в российском автопроме. При этом автомобиль должен быть высоко локализованным либо выпущенным в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.