Таксистов Приморья ожидает расставание с правым рулём

Вступление в силу резонансного законопроекта о локализации автомобилей такси необходимо отложить до 2027 года, выведя из-под действия поправок самозанятых и сохранив до 2033 года возможность допуска в такси всех когда-либо выпущенных в России автомобилей, считают в Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (18+). В Приморье таксисты в принципе не используют автомобили семейства «АвтоВАЗ» и «Москвич», предпочитая бэушные праворульки.
Документ за подписью президента «Опоры России» Александра Калинина, с которым ознакомился «Интерфакс» (18+), был направлен главе думской фракции единороссов в начале апреля. В нем отмечается, что законопроект, принятый в первом чтении в январе 2024 года, в нынешней редакции предполагает, что с 1 октября 2025 года разрешение на работу в такси в РФ смогут получать только автомобили, выпущенные после 1 июля 2019 года — то есть с даты введения балльной оценки локализации в российском автопроме. При этом автомобиль должен быть высоко локализованным либо выпущенным в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
«Предполагается, что в отрасль такси будут допущены только новые автомобили, уровень локализации которых превышает 3,2 тысячи баллов (в настоящее время этому критерию соответствуют три модели производства АО “АвтоВАЗ”), две модели АО МАЗ “Москвич” и электрические модели производства ООО “Моторинвест”, — уточняется в письме.
«Опора России» констатирует, что ежегодно в отрасль такси в РФ приходят более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых, и три четверти из них (более 77%) «используют в такси автомобили, которые не соответствуют ни одному из представленных требований».
По мнению организации, замена автомобиля на подпадающий под требования новых регуляторных мер станет для этих людей «непосильной задачей и лишит их возможности дополнительного заработка».
«В течение трех лет, начиная с 1 октября 2025 года, количество водителей, легально выполняющих заказы на собственном автомобиле, по экспертным оценкам, сократится на величину от 20% до 35% за счет их перетока в “серую” зону или ухода в другие отрасли. Это приведет к общему сокращению числа водителей такси в стране на величину от 15% до 27%», — отмечает Калинин в письме.
Проблема дефицита самолётов будет решаться за счет иностранных авиакомпаний.
«Мокрый» лизинг воздушных судов будет распространен и на международные перевозки.
Наибольшие отрицательные эффекты от предложенного регулирования в «Опоре России» видят для Дальнего Востока и Сибири, где отрасль такси в основном представлена не таксопарками, а перевозчиками-физлицами, которые работают на собственных автомобилях.
«В этих регионах доля водителей, оказывающих услуги такси на нелокализованных автомобилях, превышает 80% в таких городах, как Владивосток, Омск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Новокузнецк и других. В ряде городов Сибири и Дальнего Востока рост цен на такси может превысить 40%. В таком случае совокупные потери валового регионального продукта в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах от снижения объема таксомоторных перевозок и сокращения смежных отраслей составят в течение трех лет минимум 50 млрд рублей», — отмечается в письме.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА.
«Опора России» предлагает внести ряд смягчающих поправок в законопроект к его второму чтению. В частности, сохранить до 2033 года возможность получения новых разрешений на работу в такси для всех локально выпущенных в России автомобилей, «независимо от даты производства и статуса завода-изготовителя». Также из-под действия законопроекта предлагается вывести самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих в такси на собственных машинах.
Кроме того, организация выступает за наделение регионов до 2033 года правом временно приостанавливать действие новых норм «во избежание негативных экономических и социальных последствий».
Вступление закона о локализации такси в силу в «Опоре России» просят «сдвинуть вправо» на два года, до 1 октября 2027 года, указывая на необходимость дать время отечественным автозаводам на адаптацию к новым требованиям.
Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ) Наталия Лозинская отмечает, что допуск для работы в такси с 1 октября 2025 года только автомобилей, локально выпущенных с 1 июля 2019 года, может ограничить перевозчикам доступ на рынок и возможность заработка в такси.
«Текущая редакция законопроекта означает, что самозанятые перевозчики, которые захотят прийти в отрасль после 1 октября 2025 года, должны будут иметь отечественный автомобиль, отвечающий критериям балльной системы. Много ли таких людей? Однозначно — нет, особенно на Дальнем Востоке и в Сибири, где машины в основном имеют возраст от семи лет и старше. Законопроект в его нынешней версии предполагает, что с момента вступления новых поправок в силу им придется заменить свои машины, либо доступ на рынок будет для них закрыт», — сказала Лозинская «Интерфаксу».
В Приморье выросли зарплаты водителей такси — регион на втором месте в РФ.
Высокие зарплаты связаны с конкуренцией на рынке пассажирских перевозок.
ЗАОЧНЫЙ СПОР ТАКСИСТОВ И «АВТОВАЗА».
НСТ на фоне активизации дискуссии вокруг законопроекта о локализации такси в феврале текущего года направлял письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой проверить факты завышения цен на модели Lada Granta и Lada Vesta, закупаемые в таксопарки. Ассоциация заявляла, что принятие законопроекта будет означать монополизацию поставок автомобилей такси «АвтоВАЗом». В ассоциации указывали, что доля Lada в пассажирских перевозках постоянно растет и уже превышает 50% в ежегодном притоке автомобилей такси, что формирует финансовую зависимость перевозчиков от ценовой политики концерна.
Ссылаясь на данные аналитического центра при правительстве, в НСТ сообщали, что цены на Lada Granta за 2021−2023 годы выросли почти в 1,6 раза, на Lada Vesta — в 1,8 раза, в то время как средняя цена машины эконом-класса в РФ за тот же период повысилась лишь на 28%.
«АвтоВАЗ», комментируя ситуацию вокруг обращения таксистов в ФАС, подчеркивал, что не является единственным или доминирующим поставщиком автомобилей для такси, и указывал на то, что за 2024 год цены на модельный ряд Lada были проиндексированы на 4,3% — более чем вдвое меньше уровня годовой инфляции.
Кроме того, в компании обращали внимание на рост стоимости непосредственно услуг такси, нашедший отражение в официальной статистике. По данным Росстата, которые приводили в компании, стоимость проезда 1 км пути на такси в РФ в январе 2021 года составляла 25,6 рублей, к январю 2024 года выросла до 41,1 рублей (+61% к январю 2021 года), а к началу 2025 года — уже до 45,5 рублей (+78% к январю 2021 года).
В пресс-службе ФАС «Интерфаксу» в начале марта сообщали, что ведомство ведет постоянный контроль за изменением цен на автомобили, в том числе и на Lada. «На основании поступающих обращений и в целях недопущения необоснованного повышения цен на автомобили ФАС России запросила у АО “АвтоВАЗ” информацию о хозяйственной деятельности по итогам 2024 года и проводит соответствующий анализ. В случае выявления нерыночных факторов, увеличивающих цены на автомобили, служба примет соответствующие меры реагирования», — говорили в ведомстве.