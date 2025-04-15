«Радиостанция Судного дня» за сутки передала четыре сообщения: вот что прозвучало в эфире

Четыре сообщения за сутки передала «Радиостанция Судного дня», известная также как «жужжалка». Об этом информирует Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает информацию, передаваемую загадочной радиостанцией.
Сообщается, что это были слова «нептун», «тимус», «лисоплащ» и «нутобакс». Первое слово прозвучало в 10.45, последнее -в 18.41.
Напомним, станция УВБ-76 начала вещание приблизительно в 1975 году, само собой для российских военнослужащих, и сторонники теорий заговора, конечно же, быстро уцепились за столь загадочную и непонятную вещицу. Однако, как поясняли в Госдуме, эта станция не имеет никакого отношения к силам ядерного сдерживания. У неё есть своё, важное назначение, однако транслируемые через неё сообщения, как правило, являются просто проверкой её работоспособности.
Рекордное число сообщений «Радиостанция Судного дня» выдала 12 февраля 2025 года. Это были слова «синопсис», «нарта», «жадюга», «комиссар» и другие. Напомним, в этот день состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.