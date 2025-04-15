В Приморье должник по алиментам попытался сбежать от приставов через окно

В Приморье мужчина, обязанный выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, длительное время уклонялся от исполнения родительского долга. Он не имел официального трудоустройства, избегал контакта с приставами и лишь время от времени перечислял небольшие суммы, после чего снова исчезал с радаров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.