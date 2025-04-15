В Приморье должник по алиментам попытался сбежать от приставов через окно

В Приморье мужчина, обязанный выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, длительное время уклонялся от исполнения родительского долга. Он не имел официального трудоустройства, избегал контакта с приставами и лишь время от времени перечислял небольшие суммы, после чего снова исчезал с радаров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
Постановления об ограничении выезда за границу и аресте банковских счетов не принесли результата. В итоге мужчина был привлечен к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребёнка (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ).
Решив взыскать долг за счёт имущества, судебные приставы прибыли к нему домой. Завидев сотрудников через окно, неплательщик предпринял попытку бегства — через то же окно. Однако сбежать не удалось: приставы пресекли попытку и составили протокол за воспрепятствование их работе (ст. 17.8 КоАП РФ).
В ходе общения мужчина раскаялся, сразу же выплатил часть задолженности и пообещал рассчитаться в ближайшее время. Между тем в счёт долга всё же арестовали мебель и бытовую технику, находившиеся в квартире.