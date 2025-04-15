В Канске женщина жестоко зарубила своих детей

Семья считалась полной, с октября 2024 года состояла на учете в системе профилактики. Отец детей ранее привлекался к административной ответственности за побои в отношении 7-летнего сына. Мать, домохозяйка, состояла на учете у психиатра. Нездоровое поведение заметили незадолго до родов во время госпитализации в связи с сохранением беременности. Однако сведения о ее психическом состоянии не были учтены при работе с семьей.