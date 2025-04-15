В Канске женщина жестоко зарубила своих детей

По предварительным данным, женщина, находясь дома с 4-летней дочкой и сыновьями 8 лет и 7 месяцев, нанесла им смертельные удары топором.
Известно, что во время происшествия четвертый ребенок — 7-летний мальчик — находился в школе. Вернувшись домой, он стал свидетелем последствий трагедии. Женщина отвела его к своим родителям, где и сообщила о случившемся. Сейчас мальчик находится у бабушки, с ним уже поговорили психологи.
Семья считалась полной, с октября 2024 года состояла на учете в системе профилактики. Отец детей ранее привлекался к административной ответственности за побои в отношении 7-летнего сына. Мать, домохозяйка, состояла на учете у психиатра. Нездоровое поведение заметили незадолго до родов во время госпитализации в связи с сохранением беременности. Однако сведения о ее психическом состоянии не были учтены при работе с семьей.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.
Также зампрокурора края Евгений Мостовой провел рабочее совещание с представителями следствия и органов системы профилактики. По итогам встречи было дано указание возбудить уголовное дело о халатности, сообщили в ведомстве.