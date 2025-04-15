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Вильфанд назвал причину июньских температур в центре России в апреле

Вильфанд: воздух из Турции принесет в центр России июньские температуры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Теплый воздух со Средиземного моря к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части России июньские температуры до 20−25 градусов, при этом на Кавказе местами возможны ночные заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На западную половину, в центр, на север европейской России будет поступать очень тёплый воздух с юга… со Средиземного моря, из Турции. Во вторник температура будет такая, какая она бывает в самом конце апреля, а со среды уже наступает июньская погода, когда температура около 20 градусов… В конце недели по московскому региону прогнозируется и 20−25 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, такая температура будет на 6−8 градусов выше климатической нормы.

Синоптик уточнил, что к потеплению приведут два фактора — солнечная энергия при малооблачном небе и адвекция (перемещение) тёплых воздушных масс.

При этом на юге европейской России сильного тепла ждать не стоит, туда начнут поступать северо-восточные и восточные ветры из Сибири, отметил Вильфанд. «Заморозки в ночь на вторник кое-где будут и на Северном Кавказе, и в Ростовской области, в Ставропольском крае», — добавил метеоролог.