Вильфанд назвал причину июньских температур в центре России в апреле

«На западную половину, в центр, на север европейской России будет поступать очень тёплый воздух с юга… со Средиземного моря, из Турции. Во вторник температура будет такая, какая она бывает в самом конце апреля, а со среды уже наступает июньская погода, когда температура около 20 градусов… В конце недели по московскому региону прогнозируется и 20−25 градусов», — сказал Вильфанд.