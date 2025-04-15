В РФ хотят исключить фактор «гостевых рождений» из статистики рождаемости

По данным Росстата, сейчас в пилотном режиме уже тестируется новый подход к подсчёту демографических показателей — с привязкой к месту постоянной регистрации родителей. Региональные власти проинформированы о возможных изменениях и должны предварительно оценить, как это отразится на их демографических показателях, а также скорректировать действующие меры поддержки с учётом грядущих корректировок.