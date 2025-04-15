Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ хотят исключить фактор «гостевых рождений» из статистики рождаемости

Некоторые регионы России получают завышенные показатели рождаемости за счёт приезжих.

Источник: Аргументы и факты

Власти России рассматривают возможность пересмотра методики учета рождаемости, чтобы исключить так называемые «гостевые роды» — случаи, когда новорожденный регистрируется в регионе, где находится роддом, а не по месту фактического проживания родителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

В действующей системе некоторые регионы, в частности Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, получают завышенные показатели рождаемости за счёт приезжих. Граждане из других регионов, родившие ребёнка в столичных медучреждениях, официально фиксируются в местной статистике, несмотря на то, что фактически проживают в другом субъекте страны.

По данным Росстата, сейчас в пилотном режиме уже тестируется новый подход к подсчёту демографических показателей — с привязкой к месту постоянной регистрации родителей. Региональные власти проинформированы о возможных изменениях и должны предварительно оценить, как это отразится на их демографических показателях, а также скорректировать действующие меры поддержки с учётом грядущих корректировок.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в некоторых регионах, а именно в 24, увеличивается показатель рождаемости. Особенно она выделила Севастополь, Коми, Крым, Калининградскую, Псковскую, Тюменскую и Белгородскую области.