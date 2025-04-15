В РФ хотят исключить фактор «гостевых рождений» из статистики рождаемости

Власти России рассматривают возможность пересмотра методики учета рождаемости, чтобы исключить так называемые «гостевые роды» — случаи, когда новорожденный регистрируется в регионе, где находится роддом, а не по месту фактического проживания родителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.
В действующей системе некоторые регионы, в частности Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, получают завышенные показатели рождаемости за счёт приезжих. Граждане из других регионов, родившие ребёнка в столичных медучреждениях, официально фиксируются в местной статистике, несмотря на то, что фактически проживают в другом субъекте страны.
По данным Росстата, сейчас в пилотном режиме уже тестируется новый подход к подсчёту демографических показателей — с привязкой к месту постоянной регистрации родителей. Региональные власти проинформированы о возможных изменениях и должны предварительно оценить, как это отразится на их демографических показателях, а также скорректировать действующие меры поддержки с учётом грядущих корректировок.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в некоторых регионах, а именно в 24, увеличивается показатель рождаемости. Особенно она выделила Севастополь, Коми, Крым, Калининградскую, Псковскую, Тюменскую и Белгородскую области.