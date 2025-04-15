Минпросвещения утвердило продолжительность домашнего задания для школьников

Минпросвещения России утвердило продолжительность выполнения домашнего задания школьниками с первого по четвёртый классы, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», — сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводит РИА Новости.
Согласно документам министерства, первоклассники должны уделять этому 1 час, ученики второго и третьего классов — 1,5 часа, четвероклассники — 2 часа. Школа также будет контролировать объем домашнего задания по всем предметам.
В рамках рекомендаций домашнее задание на следующее занятие следует давать на текущем уроке. В случае ведения электронного журнала педагогу необходимо дублировать в него всю информацию не позднее завершения учебного дня.
В соответствии с утверждёнными правилами, для заданий, требующих длительной подготовки, ученикам необходимо предоставлять достаточное количество времени на их выполнение.
Напомним, в апреле 2024 года в Кремле заявили, что по поручению президента России Владимира Путина объем домашних заданий для школьников будет сокращен. Кроме того, планировалось отменить лишние контрольные работы.
В середине февраля 2025 года Минпросвещения объявило, что изучение обществознания в 8−9-х классах с 1 сентября останется.