Для пенсионеров выпустили памятку, как скорректировать пенсионный стаж

«Если на пенсионном счете нет информации о каких-либо периодах работы или, наоборот, есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо представил корректную информацию в Социальный фонд. Сделать такой запрос можно, например, на портале госуслуг с помощью сервиса корректировки лицевого счета», — пишет РИА Новости со ссылкой на СФР.