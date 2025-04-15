В Иркутске пропал 18-летний парень, он мог взять кредит на имя матери

В Иркутске разыскивают пропавшего 18-летнего парня. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В полицию обратилась женщина, рассказавшая, что ее сын перестал выходить на связь. По оперативной информации, он мог оформить кредит на имя матери и скрыться с деньгами. Может находиться на территории Свердловского округа Иркутска.
Полицейские призывают парня явиться в отдел.
«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам:
Ранее сообщалось о том, что на подростка в Иркутске завели уголовное дело после нападения на полицейского.