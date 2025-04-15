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В Иркутске пропал 18-летний парень, он мог взять кредит на имя матери

Полицейские разыскивают парня и призывают его явиться в отдел.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске разыскивают пропавшего 18-летнего парня. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В полицию обратилась женщина, рассказавшая, что ее сын перестал выходить на связь. По оперативной информации, он мог оформить кредит на имя матери и скрыться с деньгами. Может находиться на территории Свердловского округа Иркутска.

Полицейские призывают парня явиться в отдел.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: +7 964 266−72−94, 02 или 102 (с мобильного)», — сказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее сообщалось о том, что на подростка в Иркутске завели уголовное дело после нападения на полицейского.