В Красноярске появится Сибирская окружная штаб-квартира Русского географического общества

Главе региона представили итоги и планы работы отделения РГО, а также проекты его развития на ближайшую перспективу.
Один из проектов — музей кочевой культуры под открытым небом, который планируется открыть в Ермаковском районе на базе круглогодичного лагеря «Ермак».
В этом году будет продолжен проект по созданию на острове Молокова в Красноярске парка-музея освоения Севера. В рамках благоустройства будут обустроены кольцо для велосипедистов и бегунов, пешеходные тропы, смонтировано освещение и система видеонаблюдения и пр.
Но один из самых масштабный проект — создание в краевом центре Сибирской окружной штаб-квартиры, которая объединит десять субъектов СФО и станет форпостом РГО на востоке страны. Как пояснил председатель краевого отделения РГО Игорь Спириденко, реализация этого проекта позволит укрепить позиции и увеличить потенциал деятельности РГО за Уралом, повысить вовлеченность местных жителей в историко-патриотическую, природоохранную, образовательную и научную деятельность общества.
Штаб-квартира также станет стартовой площадкой для крупных общественных мероприятий и экспедиций РГО. Для этого модернизируют комплекс зданий, которые сейчас занимает Краевое отделение РГО в центре Красноярска. В частности, в этом году предполагается приступить к реставрации объекта культурного наследия «Дом, где в 1957 году начал работать институт физики под руководством Киренского Леонида Васильевича», расположенного на ул. Карла Маркса, 42. После реставрации здесь разместятся научная библиотека, лекторий, медиастудия, выставочные пространства, лабораторный класс кафедры географии СФУ и др. Ветхие строения во внутреннем дворе будут снесены, а на их месте появится Сквер Выдающихся деятелей РГО в Сибири, который будет доступен для горожан.
Оценивая проекты, Михаил Котюков сказал: «Красноярское отделение Русского географического общества стабильно входит в число сильнейших в стране. Так, по результатам 2023 года оно заняло первое место в рейтинге региональных отделений РГО. Общество ведёт не только экспедиционную работу, но и занимается большой просветительской деятельностью, популяризацией нашего наследия, также разрабатывает новые туристические маршруты. Считаю, что инициативы РГО, пробуждающие патриотизм, интерес к нашей природе и наследию, очень нужны сегодня».
Отметим, что в 2025 году Русское географическое общество отмечает 180-летие со дня образования. Краевое отделение РГО готовится к 125-летнему юбилею, который состоится в 2026 году.
Всего в крае функционирует 12 местных отделений в Канске, Минусинске, Норильске, на Таймыре, в Туруханске, Енисейске, Хатанге, Железногорске, Эвенкии и Зеленогорске. В 2024 году были открыты отделения в Ачинске и Игарке. На базе ведущих вузов региона и местных отделений общества созданы восемь молодежных клубов РГО.