В Красноярске появится Сибирская окружная штаб-квартира Русского географического общества

Штаб-квартира также станет стартовой площадкой для крупных общественных мероприятий и экспедиций РГО. Для этого модернизируют комплекс зданий, которые сейчас занимает Краевое отделение РГО в центре Красноярска. В частности, в этом году предполагается приступить к реставрации объекта культурного наследия «Дом, где в 1957 году начал работать институт физики под руководством Киренского Леонида Васильевича», расположенного на ул. Карла Маркса, 42. После реставрации здесь разместятся научная библиотека, лекторий, медиастудия, выставочные пространства, лабораторный класс кафедры географии СФУ и др. Ветхие строения во внутреннем дворе будут снесены, а на их месте появится Сквер Выдающихся деятелей РГО в Сибири, который будет доступен для горожан.