Минобороны РФ требует с подрядчиков более 30 млрд рублей

Также еще один иск направлен против АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) с требованием выплатить порядка 1,3 млрд рублей. Всего оборонное ведомство от своих подрядчиков потребовало выплат на сумму свыше 31,1 млрд рублей. Соответствующие иски поступили в суд 4 апреля, их пока не рассмотрели. Также основания, на которых Минобороны требует выплат, не уточняются.