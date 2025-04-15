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Минобороны РФ требует с подрядчиков более 30 млрд рублей

Минобороны РФ потребовало от своих крупных строительных подрядчиков более 31,1 млрд рублей, следует из материалов дела. В связи с этим в арбитражный суд Москвы было подано 20 исковых заявлений.

Минобороны подало 20 исков против своих подрядчиков, потребовав их выплатить 31,1 млрд рублей.

Минобороны РФ потребовало от своих крупных строительных подрядчиков более 31,1 млрд рублей, следует из материалов дела. В связи с этим в арбитражный суд Москвы было подано 20 исковых заявлений.

«К ФГУП “Главное управление специального строительства” (ГУСС) предъявлено 13 исков на сумму более 13,6 млрд рублей. ФГУП “Главное военно-строительное управление по специальным объектам” стало ответчиком по семи искам на сумму более 10,9 млрд рублей. Требования в общем размере более 5,3 млрд рублей заявлены в двух исках к АО “31-й Государственный проектный институт специального строительства”, — передает ТАСС информацию из материалов дела.

Также еще один иск направлен против АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) с требованием выплатить порядка 1,3 млрд рублей. Всего оборонное ведомство от своих подрядчиков потребовало выплат на сумму свыше 31,1 млрд рублей. Соответствующие иски поступили в суд 4 апреля, их пока не рассмотрели. Также основания, на которых Минобороны требует выплат, не уточняются.

Отмечается, что ГУСС занимается возведением специальных, стратегических и социальных объектов для нужд ВС России, а также строительством объектов гражданской инфраструктуры. В феврале 2025 года представители Главного военно-строительного управления по специальным конструкциям СК России сообщили, что заместитель гендиректора организации Астемир Абаев подозревается в присвоении свыше 400 млн рублей в ходе выполнения государственного оборонного заказа в Дагестане.

Помимо прочего, суд постановил продлить до 23 мая арест бывшему главе ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» Андрею Белкову. Он обвиняется в мошенничестве при приобретении магнитно-резонансного томографа, сообщил адвокат обвиняемого Роман Костенко.

При этом АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» является ведущей организацией по проектированию специальных и космических объектов. Кроме того, другая организация, ГУОВ, специализируется на строительстве жилых комплексов, образовательных учреждений и других спецобъектов, необходимых для выполнения задач, поставленных перед Миноброны.