Бюджет Иркутска вырос на 2,7 млрд руб в 2024 гоуд

Публичные слушания состоялись в Иркутске в апреле. На них было рассмотрено исполнение бюджета города за прошлый год. В роли председателя выступил Сергей Кладов, вице-мэр. Кроме этого, на слушаниях присутствовали депутаты городской Думы, администрация Иркутска, представители общественных объединений и организаций. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— На протяжении последних лет наблюдается устойчивая положительная динамика параметров бюджета. Объем доходов в 2024 году составил 41 млрд 964 млн рублей. По сравнению с 2023-м он увеличился на 2,7 миллиарда, — сообщила Оксана Лопина, исполняющая обязанности заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации.
За 12 месяцев 2024 года с налоговых доходов поступило 17,9 млрд рублей. Стоит отметить, что это больше на 3,5 млрд рублей, чем в 2023 году. А вот неналоговые доходы поступили в размере 1,5 млрд рублей. Объем безвозмездных поступлений составил 22 млрд 412 млн рублей.