Бюджет Иркутска вырос на 2,7 млрд руб в 2024 гоуд

Публичные слушания состоялись в Иркутске в апреле. На них было рассмотрено исполнение бюджета города за прошлый год. В роли председателя выступил Сергей Кладов, вице-мэр. Кроме этого, на слушаниях присутствовали депутаты городской Думы, администрация Иркутска, представители общественных объединений и организаций. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.