В центре Челябинска появится памятник Федору Плевако: место обустроят за 28 млн

Открытый конкурс в электронной форме объявлен 14 апреля.
«Выполнение работ по благоустройству части общественной территории на пересечении улиц Воровского, Елькина и Тимирязева с целью создания архитектурного ансамбля памятника Ф. Н. Плевако», — говорится в объявлении.
Начальная стоимость контракта составила 28 млн 375 тыс. рублей. Работы необходимо выполнить до 1 августа 2025 года.
Победителя аукциона определят 7 мая.
Сам памятник обойдется в 10 млн рублей, сбор средств ведет Адвокатская палаты Челябинской области.