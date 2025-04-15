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В центре Челябинска появится памятник Федору Плевако: место обустроят за 28 млн

В центре Челябинска появится памятник Федору Плевако — на обустройство сквера, где его поставят, выделили свыше 28 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Открытый конкурс в электронной форме объявлен 14 апреля.

«Выполнение работ по благоустройству части общественной территории на пересечении улиц Воровского, Елькина и Тимирязева с целью создания архитектурного ансамбля памятника Ф. Н. Плевако», — говорится в объявлении.

Начальная стоимость контракта составила 28 млн 375 тыс. рублей. Работы необходимо выполнить до 1 августа 2025 года.

Победителя аукциона определят 7 мая.

Сам памятник обойдется в 10 млн рублей, сбор средств ведет Адвокатская палаты Челябинской области.