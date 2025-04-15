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Кондратьев предложил альтернативы пляжному отдыху в загрязненной мазутом Анапе: вот о чем речь

Кондратьев предложил гастротуризм взамен пляжного отдыха в Анапе.

Источник: Комсомольская правда

Туристы в курортной Анапе, пострадавшей от ЧС после крушения танкеров с мазутом, могут воспользоваться альтернативными вариантами отдыха. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам чиновника, Роспотребнадзор должен принять решение, возможно ли открытие пляжей в Анапе. Пока неизвестно, будет ли разрешен пляжных отдых, но вне зависимости от решения ведомства в регионе подготовили альтернативные варианты, в том числе гастротуризм.

«Туристам предлагают экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях. Готовы обеспечить интересный и безопасный отдых для всех гостей и жителей края», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Ранее эколог Каваносян заявил, что мазут со дна близ Анапы может начать всплывать летом.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время сильнейшего шторма затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Мощная волна переломила длинные платформы пополам, повредив часть емкостей с мазутом. 2400 тонн, по оценке Минтранса, вылились в море. Часть отравы вынесло на берег в районе Анапы, Темрюка и Керчи. Грязная зона растянулась по побережью на 54 км.

Как Анапа готовится к курортному сезону 2025 и можно ли будет летом купаться в море, читайте здесь на KP.RU.