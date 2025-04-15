Кондратьев предложил альтернативы пляжному отдыху в загрязненной мазутом Анапе: вот о чем речь

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время сильнейшего шторма затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Мощная волна переломила длинные платформы пополам, повредив часть емкостей с мазутом. 2400 тонн, по оценке Минтранса, вылились в море. Часть отравы вынесло на берег в районе Анапы, Темрюка и Керчи. Грязная зона растянулась по побережью на 54 км.