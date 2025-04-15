В ТЦ Иркутска провели проверки после хулиганского поведения подростков

Правоохранители проверяют ТЦ Иркутска, откуда поступали сигналы о хулиганском поведении подростков. Так, с начала года в отделы полиции из общественных мест за различные правонарушения было доставлено более 1200 несовершеннолетних, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, подростки находятся в торговых центрах без родителей вечером и ночью. Нередко несовершеннолетние пребывают в состоянии опьянения, собираются в группы, хамят, грубят в ответ на замечания, ведут себя шумно и нагло. В отношении каждого подростка-правонарушителя и его родителей вынесены официальные предостережения о недопустимости совершения преступлений и безнадзорности. Нарушители привлечены к уголовной и административной ответственности, поставлены на различные виды учета.
Полицейские во взаимодействии с службами безопасности ТЦ систематически проводят рейды в торговых объектах, что позволило значительно уменьшить число происшествий и правонарушений в ТРЦ, в том числе с участием детей и подростков.
Так, накануне в Иркутске правоохранители проверили торговые центры «Новый» и «Модный квартал», а в Ангарске — ТРЦ «Фестиваль».
Были проведены разъяснительные беседы более чем с 30 подростками. Несовершеннолетним рассказали о правилах законопослушного и безопасного поведения в общественных местах, последствиях за такие деяния, а также напомнили о наиболее распространённых видах преступлений, совершаемых в отношении детей и о том, как их избежать. Кроме того, полицейские дополнительно проинструктировали администрацию ТЦ о необходимости своевременного реагирования на противоправные действия подростков.
Заместитель директора охраны одного из таких объектов Евгений Мазуренко отмечает, что благодаря совместным действиям полиции и сотрудников ТЦ обстановка на их территории стабилизировалась.
В связи с наступлением теплого времени года инспекторы ПДН также призывают родителей уделять больше времени досугу детей.