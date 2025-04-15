В ТЦ Иркутска провели проверки после хулиганского поведения подростков

Были проведены разъяснительные беседы более чем с 30 подростками. Несовершеннолетним рассказали о правилах законопослушного и безопасного поведения в общественных местах, последствиях за такие деяния, а также напомнили о наиболее распространённых видах преступлений, совершаемых в отношении детей и о том, как их избежать. Кроме того, полицейские дополнительно проинструктировали администрацию ТЦ о необходимости своевременного реагирования на противоправные действия подростков.