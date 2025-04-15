Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала о профессиях, представительницы которых уязвимы перед раком молочной железы

Онколог Старцева: Рак груди чаще развивается у женщин со стрессовой работой.

Источник: Комсомольская правда

Рак молочной железы — самый частый вид онкологии среди женщин. Его возникновение нередко связано с сильными стрессами. Об этом KP.RU рассказала Олеся Старцева, пластический хирург, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского Университета.

— Рак молочной железы наиболее часто встречается у женщин-медиков и учителей, работа которых сопряжена со стрессом и нервным перенапряжением. И да, многие пациентки отмечают, что были конкретные стрессовые события в их жизни, после которых стартовало заболевание, — пояснила эксперт.

Кроме того, курение и алкоголь сильно повышают риск развития рака груди. Специалист подчеркнула, что чем раньше выявлена болезнь, тем выше шансы на успешное лечение.

Женщинам важно хотя бы раз в год ходить к маммологу и делать УЗИ груди. А после 40 лет — обязательно проходить маммографию. Эти обследования помогают обнаружить болезнь на ранней стадии, когда шансы на полное выздоровление особенно высоки.