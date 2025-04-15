Врач рассказала о профессиях, представительницы которых уязвимы перед раком молочной железы

Рак молочной железы — самый частый вид онкологии среди женщин. Его возникновение нередко связано с сильными стрессами. Об этом KP.RU рассказала Олеся Старцева, пластический хирург, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского Университета.
— Рак молочной железы наиболее часто встречается у женщин-медиков и учителей, работа которых сопряжена со стрессом и нервным перенапряжением. И да, многие пациентки отмечают, что были конкретные стрессовые события в их жизни, после которых стартовало заболевание, — пояснила эксперт.
Кроме того, курение и алкоголь сильно повышают риск развития рака груди. Специалист подчеркнула, что чем раньше выявлена болезнь, тем выше шансы на успешное лечение.
Женщинам важно хотя бы раз в год ходить к маммологу и делать УЗИ груди. А после 40 лет — обязательно проходить маммографию. Эти обследования помогают обнаружить болезнь на ранней стадии, когда шансы на полное выздоровление особенно высоки.