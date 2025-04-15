Врач рассказала о профессиях, представительницы которых уязвимы перед раком молочной железы

— Рак молочной железы наиболее часто встречается у женщин-медиков и учителей, работа которых сопряжена со стрессом и нервным перенапряжением. И да, многие пациентки отмечают, что были конкретные стрессовые события в их жизни, после которых стартовало заболевание, — пояснила эксперт.