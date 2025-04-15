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В Казачинском районе ввели карантин из-за опасного вредителя

На территории лесничества Красноярского края ввели карантин из-за нашествия жуков-короедов.

Источник: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

На территории Казачинского лесничества ввели карантин из-за нашествия жуков-короедов — уссурийского полиграфа. Об этом сообщили специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Очаги заражения выявили в Дементьевском и Язаевском участковых лесничествах. Под фитосанитарные зоны попали более 147 тысяч гектаров тайги.

Уссурийский полиграф — опасный карантинный вредитель леса, повреждает преимущественно пихтовые насаждения. Масштабы распространения короеда способны привести к полной гибели деревьев на огромных площадях. Единственная эффективная мера борьбы с насекомым — санитарная вырубка.

Ранее мы писали, что красноярские ученые разработали нанокомпозиты с улучшенными электрохимическими свойствами. Материалы состоят из углерода и палладия, каждый из которых обладает важными свойствами: высокая проводимость, термостойкость, стабильность и каталитическая активность.