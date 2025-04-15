В Казачинском районе ввели карантин из-за опасного вредителя

Ранее мы писали, что красноярские ученые разработали нанокомпозиты с улучшенными электрохимическими свойствами. Материалы состоят из углерода и палладия, каждый из которых обладает важными свойствами: высокая проводимость, термостойкость, стабильность и каталитическая активность.