Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала сразу четыре сообщения за день

Сразу четыре новых загадочных сообщения всего за один день передала российская радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» и вещающая на частоте 4625 кГц, сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».
Так, 14 апреля в разные часы в её эфире прозвучали слова: «нептун», «тимус», «лисоплащ», «нутобакс». Эти сообщения можно было услышать соответственно в 10:54, 15:48, 17:17, 18:41 мск.
По некоторым данным, УВБ-76 у радиолюбителей считается станцией «Судного дня». Она вещает круглосуточно. Почти всё время радиостанция передаёт обычное радиолокационное «жужжание».
Напомним, в декабре радиолюбитель Макс в беседе с aif.ru заявил, выразил мнение, что УВБ-76 является обычным радиохулиганством. Он напомнил, что в эфире этой радиостанции звучали песня SHAMAN «Я — русский», музыкальная тема из балета «Лебединое озеро» и гимн Советского Союза.