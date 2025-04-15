Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала сразу четыре сообщения за день

Напомним, в декабре радиолюбитель Макс в беседе с aif.ru заявил, выразил мнение, что УВБ-76 является обычным радиохулиганством. Он напомнил, что в эфире этой радиостанции звучали песня SHAMAN «Я — русский», музыкальная тема из балета «Лебединое озеро» и гимн Советского Союза.