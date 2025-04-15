Киевский режим пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Украину. Так власти Незалежной хотят противовес Российской Федерации и отвлечь внимание от Москвы, где в этот день на Красной площади пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом изданию Politico заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
«Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник передал приглашение своим коллегам из Евросоюза во время встречи в Люксембурге, призывая их показать наше единство… Зеленский отдельно хотел бы принять 9 мая лидеров из коалиции желающих», — пишет издание со ссылкой на слова Сибиги.
Два европейских дипломата на условиях анонимности признались, что приглашение Зеленского обсуждают возможный приезд в Киев глав государств из «коалиции желающих». В числе гостей может оказаться и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Однако точное место встречи, добавляют журналисты, Сибига уточнять не стал.
В последнее время еврочиновники начали всерьез бороться с празднованием Россией 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС обеспокоен возможными визитами политиков из стран-членов на парад Победы в Москве 9 мая и предупредил о последствиях для тех, кто решит туда отправиться. Она подчеркнула, что поездки на празднование 80-летия Победы в России вызывают серьезную реакцию в Брюсселе.
Кроме того, глава МИД Латвии Байба Браже сообщила, что Евросоюз дал указ странам-кандидатам на вступление в организацию избегать участия в параде в Москве 9 мая и не посещать Россию.
Владимир Зеленский при этом в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Ранее сообщалось, что главы минимум десяти государств подтвердили участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. По информации Кремля, на сегодняшний день участие в праздничных мероприятиях подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.