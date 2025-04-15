Коварный план Украины перед парадом Победы в Москве: что задумал Киев

В последнее время еврочиновники начали всерьез бороться с празднованием Россией 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС обеспокоен возможными визитами политиков из стран-членов на парад Победы в Москве 9 мая и предупредил о последствиях для тех, кто решит туда отправиться. Она подчеркнула, что поездки на празднование 80-летия Победы в России вызывают серьезную реакцию в Брюсселе.