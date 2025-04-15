Сотрудникам ФСИН разрешат применять оружие при розыске и задержании беглецов

Там также сказано, что сотрудники ФСИН в том числе имеют право использовать оружие в отношении лиц, осуществивших побег из-под стражи. В настоящее время они имеют право применять оружие только для отражения нападений, при конвоировании заключенных, предотвращении побегов и в других особых случаях, но исключительно в пределах исправительных учреждений и прилегающих зон.