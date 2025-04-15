Сотрудникам ФСИН разрешат применять оружие при розыске и задержании беглецов

Сотрудники ФСИН смогут применять оружие в случае побега заключенных.
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) смогут применять огнестрельное оружие при розыске и задержании беглецов. Об этом стало известно из проекта поправок к закону «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». Идею предложил Минюст РФ.
«Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы допускается при осуществлении розыска осужденного к уголовным наказаниям…», — говорится в документе. Его приводит ТАСС.
Там также сказано, что сотрудники ФСИН в том числе имеют право использовать оружие в отношении лиц, осуществивших побег из-под стражи. В настоящее время они имеют право применять оружие только для отражения нападений, при конвоировании заключенных, предотвращении побегов и в других особых случаях, но исключительно в пределах исправительных учреждений и прилегающих зон.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что законопроект уточняет существующие полномочия органов уголовно-исполнительной системы. В частности, перечень условий для применения физической силы и огнестрельного оружия будет дополнен случаем розыска осужденных и лиц, совершивших побег. Груздев подчеркнул, что законопроект не вводит принципиально новые полномочия, а направлен на уточнение уже имеющихся.
В последнее время в России наблюдается усиление контрольных мер в различных сферах, включая уголовно-исполнительную систему и финансовую безопасность. Ранее были предприняты шаги для ужесточения контроля за финансовыми операциями лиц, подозреваемых в экстремистской деятельности.