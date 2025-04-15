В Башкирии названы главные потребители газа

Согласно документу, в структуре потребления газа более двух третей от его суммарного объема используют электро- и теплогенерирующие объекты. Порядка 60% занимает потребление электростанциями и порядка 10% — котельными региона. Примерно равные доли в структуре потребления газа занимают группы «промышленность» и «население» — по 10%. Остальные группы конечных потребителей суммарно имеют долю в 5%. Производственные нужды добывающих и обрабатывающих производств суммарно с потерями газа составляют также порядка 5% в структуре потребления.