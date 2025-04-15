Европа противится возвращению России на Олимпийские игры

Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен от работы до особого уведомления 12 октября 2023 года по распоряжению МОК. Это произошло после того, как в его состав были включены олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подобное лишает ОКР возможности функционировать как национальный олимпийский комитет и получать финансирование из средств олимпийского движения.