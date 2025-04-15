Россиянам начали присылать письма о попытках входа на «Госуслуги»: мошенников выдала одна ошибка

Аферисты рассылают россиянам фейковые письма о входе в их аккаунт на «Госуслугах». Сообщения поступают якобы от «Госуслуг» и содержат рекомендацию немедленно связаться со службой поддержки сайта, причем приводится фейковый номер телефона.