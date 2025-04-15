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Россиянам начали присылать письма о попытках входа на «Госуслуги»: мошенников выдала одна ошибка

РИАН: Россияне получают фейковые письма о попытках входа на «Госуслуги».

Источник: Комсомольская правда

Аферисты рассылают россиянам фейковые письма о входе в их аккаунт на «Госуслугах». Сообщения поступают якобы от «Госуслуг» и содержат рекомендацию немедленно связаться со службой поддержки сайта, причем приводится фейковый номер телефона.

О том, как избежать ловушки мошенников, рассказывает РИА Новости. В публикации сказано, что название аккаунта «Госуслуг» написано раздельно с ошибкой — Gos uslugi.

Тем временем телефонные мошенники стали разводить россиян под предлогом замены ключей от домофона и выплаты «всем рожденным в СССР».

Также стало известно о новом способе обмана. Теперь мошенники крадут личные данные, представляясь сотрудниками поликлиник. Как избежать ловушки, читайте здесь на KP.RU.

Ранее были перечислены три самые распространенные схемы обмана подростков мошенниками. Из-за этого дети отдают аферистам родительские миллионы.