Россиянам начали присылать письма о попытках входа на «Госуслуги»: мошенников выдала одна ошибка

Аферисты рассылают россиянам фейковые письма о входе в их аккаунт на «Госуслугах». Сообщения поступают якобы от «Госуслуг» и содержат рекомендацию немедленно связаться со службой поддержки сайта, причем приводится фейковый номер телефона.
О том, как избежать ловушки мошенников, рассказывает РИА Новости. В публикации сказано, что название аккаунта «Госуслуг» написано раздельно с ошибкой — Gos uslugi.
Тем временем телефонные мошенники стали разводить россиян под предлогом замены ключей от домофона и выплаты «всем рожденным в СССР».
Также стало известно о новом способе обмана. Теперь мошенники крадут личные данные, представляясь сотрудниками поликлиник. Как избежать ловушки, читайте здесь на KP.RU.
Ранее были перечислены три самые распространенные схемы обмана подростков мошенниками. Из-за этого дети отдают аферистам родительские миллионы.