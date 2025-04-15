Названо количество россиян, согласных с детским трудом

По данным исследования, 26% респондентов считают возможным начать работать в возрасте 16−17 лет. Однако некоторые опрошенные согласны с тем, что подработки возможны даже для детей младше 14 лет: 9% указали на возраст 12−13 лет, а 4% считают приемлемым начало работы до достижения 12 лет. В то же время, 12% участников полагают, что трудовая деятельность должна начинаться не ранее 18 лет, и 7% выразили мнение, что работать можно только после получения профессионального образования.