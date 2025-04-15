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Названо количество россиян, согласных с детским трудом

Подавляющее большинство граждан России поддерживают идею трудоустройства подростков. Согласно результатам опроса, наиболее предпочтительным возрастом для начала трудовой деятельности респонденты считают 14 15 лет, говорится в исследовании сервиса по поиску работы.

Многие взрослые поддерживают детский труд.

Подавляющее большинство граждан России поддерживают идею трудоустройства подростков. Согласно результатам опроса, наиболее предпочтительным возрастом для начала трудовой деятельности респонденты считают 14−15 лет, говорится в исследовании сервиса по поиску работы.

«78% россиян-родителей считают возможным трудоустройство детей до 18 лет. Основная часть респондентов считает, что начать работать можно в 14−15 лет (39%)», — пишет РБК со ссылкой на результаты исследования SuperJob.

По данным исследования, 26% респондентов считают возможным начать работать в возрасте 16−17 лет. Однако некоторые опрошенные согласны с тем, что подработки возможны даже для детей младше 14 лет: 9% указали на возраст 12−13 лет, а 4% считают приемлемым начало работы до достижения 12 лет. В то же время, 12% участников полагают, что трудовая деятельность должна начинаться не ранее 18 лет, и 7% выразили мнение, что работать можно только после получения профессионального образования.

Как писало URA.RU, курганские работодатели поддержали идею приема на работу несовершеннолетних. А в Минпросвещении заступились за подростков. Там считают, что на домашнее задание у них не должно уходить более двух часов, пишет RT. В связи с этим, начиная с 1 сентября 2025 года, в стране будет реализована система единого учебного планирования по всем предметам.