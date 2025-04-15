Названо количество россиян, согласных с детским трудом

Многие взрослые поддерживают детский труд.
Подавляющее большинство граждан России поддерживают идею трудоустройства подростков. Согласно результатам опроса, наиболее предпочтительным возрастом для начала трудовой деятельности респонденты считают 14−15 лет, говорится в исследовании сервиса по поиску работы.
«78% россиян-родителей считают возможным трудоустройство детей до 18 лет. Основная часть респондентов считает, что начать работать можно в 14−15 лет (39%)», — пишет РБК со ссылкой на результаты исследования SuperJob.
По данным исследования, 26% респондентов считают возможным начать работать в возрасте 16−17 лет. Однако некоторые опрошенные согласны с тем, что подработки возможны даже для детей младше 14 лет: 9% указали на возраст 12−13 лет, а 4% считают приемлемым начало работы до достижения 12 лет. В то же время, 12% участников полагают, что трудовая деятельность должна начинаться не ранее 18 лет, и 7% выразили мнение, что работать можно только после получения профессионального образования.
Как писало URA.RU, курганские работодатели поддержали идею приема на работу несовершеннолетних. А в Минпросвещении заступились за подростков. Там считают, что на домашнее задание у них не должно уходить более двух часов, пишет RT. В связи с этим, начиная с 1 сентября 2025 года, в стране будет реализована система единого учебного планирования по всем предметам.