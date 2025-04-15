В Челябинске объявили о закрытии кинотеатра «Победа»

«Честно, мы сопротивлялись так долго, сколько могли. Но правда такова — в слове “кинобизнес” мы больше любим кино, чем бизнес. Да, попытались. Да, старались. Да, не смогли. “Победа” для многих будет особенным местом. Здесь и закрытие детского гештальта. И желание быть ближе к миру кино. И невероятная радость, когда мы запустили самый большой (лень искать ссылку, но есть пруфы) кинозал города. Вся команда кинотеатра невероятно гордится тем, что мы смогли сделать. И очень сильно сожалеет о том, что сделать не смогли», — говорится в сообщении.