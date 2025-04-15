Власти Кубани предложили туристам альтернативы пляжному отдыху в Анапе

Кондратьев добавил, что с начала 2025 года Кубань уже приняла свыше 2 миллионов туристов, а в майские праздники ожидается еще около 600 тысяч гостей. По его словам, в популярных курортных зонах, таких как Сочи, Геленджик и Туапсинский район, уже забронировано порядка 50% летнего номерного фонда.