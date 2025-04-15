Власти Кубани предложили туристам альтернативы пляжному отдыху в Анапе

Власти Краснодарского края предложили альтернативные варианты отдыха для туристов, планировавших поездки в Анапу и Темрюкский район. Пока решение об открытии пляжей в этих локациях не принято из-за продолжающейся ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что возможность начала пляжного сезона будет зависеть от заключения Роспотребнадзора. Тем временем туристам уже доступны разнообразные активности: экскурсии по винодельням, агротуризм, спортивные и гастрономические мероприятия. Власти уверяют, что смогут обеспечить гостям региона насыщенный и безопасный отдых.
Кондратьев добавил, что с начала 2025 года Кубань уже приняла свыше 2 миллионов туристов, а в майские праздники ожидается еще около 600 тысяч гостей. По его словам, в популярных курортных зонах, таких как Сочи, Геленджик и Туапсинский район, уже забронировано порядка 50% летнего номерного фонда.
Ранее неизвестное белое вещество обнаружили на пляжах в Анапе и ее окрестностях. Некоторые назвали «загадочную субстанцию» пальмовым маслом, некоторые — побелевшим мазутом.